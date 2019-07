– Foreldre som er klar over at mopeden er trimmet, må ta ansvar

New Articles

Altaposten hadde onsdag en lengre sak om mopedførerne i Alta. Guttene fortalte at de ikke vet om noen i Alta som kjører utrimmet moped, og at foreldrene ikke har reagert på trimmingen. To av guttene fortalte at om de «treffer på rett kar» så får de kjøre videre uten konsekvenser for trimmen.

Seksjonsleder i politiet, Paul-Arne Lind, er ikke helt enig.

– Om vi stopper noen med moped eller sykkel som ikke er i forskriftsmessig stand, så får de et muntlig pålegg og en mulighet til å fikse det selv. Så inntil neste gang vi møter på dem, får vi sett om det er utbedret eller ikke. Selv om pålegget ikke er skriftlig, så har man en plikt til å rette seg etter påleggene man får. Dette er jo noe ungdommene allerede vet om, og får opplæring i på kjøreskolen, sier han.

Lind har fått med seg instagram-brukeren «Mopedmafia_alta».

– Det er åpenbart at instagram-brukeren fremmer en holdning som jeg vil anta de fleste innbyggerne ikke synes noe om. Det fremmer dårlig holdning både for de som blir utsatt, nabolaget, nærmiljøet og ikke minst de andre ungdommene som ser det, mener han.

Foreldre må bry seg mer

– Dere oppfordret jo foreldre til å prate med barna sine om mopedkulturen, men alle ungdommene vi har pratet med sier at foreldrene vet at mopedene er trimmet, og har ikke reagert noe særlig på det. Hva synes du om det?

– Jeg tenker at vi må fra politiets side få ut budskapet om at foreldre må bry seg. Foreldrene som har ungdom som kjører moped, og er klar over at mopeden er trimmet, må ta ansvar. Det er din ungdom, ditt barn som holder på med dette. Når man ser på kjøreatferden i Alta, så er det bare flaks og tilfeldigheter at man ikke har hatt flere alvorlige ulykker.

Oppfordrer til å anmelde

Flere av guttene Altaposten snakket med fortalte om hendelser, hvor de ikke har blitt hensyn til i trafikken. Flere ganger har de opplevd å nærmest bli presset av veien av bilister.

– I de tilfellene hvor mopedistene har blitt utsatt for slike ting, ønsker vi at ungdommene anmelder det. Om de får med seg registreringsnummeret på bilen, så oppretter vi sak og får belyst forholdet.

– Alle ungdommene vi pratet med kjører trimmet moped, og kanskje er de redde for at anmeldelsen vil få konsekvenser for dem selv. Om de anmelder, vil dere for eksempel se på mopeden deres?

– Nei, aldeles ikke. Mopedistene har krav å ferdes trygt i trafikken de også. Vi ønsker en holdningsendring blant bilistene og vi ønsker at bilister som oppfører seg trafikkfarlige blir anmeldt. Kom til oss, ring oss og ta en prat med oss hvis man som mopedfører opplever ubehageligheter og farlige situasjoner, avslutter Lind.