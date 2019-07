Sykler Norge på langs for Addisons sykdom

New Articles

25 år gamle Ole Magnus Berntsen har Addisons sykdom og sykler Norge på langs for å spre informasjon om sykdommen. Samtidig vil han gi oppmerksomhet til Morbus Addison Forening – og andre sykdommer som CAH, Akromegali, Hypofysesvikt og Cushing.

Hovedmålet er å skape engasjement og glede til medlemmer – og samtidig inspirere til å være aktiv. For Ole er det viktig å gjøre diagnosen kjent, slik at man kan unngå for lang sykdomshistorie, før man får stilt diagnose.

– For å synliggjøre prosjektet har jeg planer om å møte minst ett medlem hver dag, og skrive om dette møtet i en oppsummering av dagen på min ​facebook-side​, sier Ole Magnus.

Godvær

Ole Magnus ankom Alta denne uken, og kunne fortelle om en tur som har gått over forventningene.

– Det har gått ufattelig bra, med bare én skikkelig regndag. Jeg traff ganske bra med å sykle denne retningen, jeg har møtt folk som har startet på Nordkapp og som har hatt ganske elendig vær. Å komme til Finnmark med 27 varmegrader er ikke hverdagskost, sier Ole Magnus.

Herfra regner han med å bruke rundt tre dager på de siste, par hundre kilometerne.

– Alta er en av de flotteste byene jeg har kommet til. Moderne, flott bysentrum, hyggelige folk og en tipp topp by å sykle gjennom, skryter Ole Magnus.

Sjelden sykdom

Morbus Addison sykdom blir på folkemunne kalt binyrebarksvikt, og symptomene på en slik sykdom kommer gradvis. Symptomene er vage som magesmerter, vekttap, brunhet og salthunger. Flere dør av avmagring uten å bli diagnostisert, og flere kan gå i år før de finner ut av sykdommen.

– Derfor er det viktig å få sykdommen fram i lyset. Det tok meg ett år før de fant ut av sykdommen min. Jeg veide 44 kilo på det verste, og lå konstant i sengen med smerter. Hadde det ikke blitt oppdaget, hadde jeg nok blitt pint til en sakte død. De færreste fastleger vet om denne sjeldne sykdommen, noe som gjør diagnostiseringen verre, forteller Ole Magnus, som er en av 700 i Norge med sykdommen.

Deler sin historie

I tillegg til å være på to hjul på veien, møter også Ole Magnus mennesker på turen som deler samme diagnose.

– Det har vært veldig lærerikt for meg, det er engasjerende og interessant å snakke med mennesker i samme situasjon. Så møter man også mennesker som man kan fortelle om sykdommen til, og lære om diagnosen og min forening. Det er det sistnevnte som på en måte har vært hovedformålet med denne turen, forteller Ole Magnus.

I Alta møtte han Else Helene Aas Andersen for en hyggelig samtale og smaken av gode bakverk fra Østlyngen.

Om Morbus Addison Forening: