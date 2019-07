Bursdagsbarn på topptur

Franskmannen Michel Guitel har akkurat besteget Komsa med sin utvalgte Nathalie når Altaposten treffer dem for å ta en sommerprat. Paret låner for tiden et hus av noen altaværinger, som til gjengjeld får låne deres bolig i Paris. Det er ikke hvilken som helst dag heller, Michel fyller nemlig 61 år!