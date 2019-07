– Det går nok bra for multebæra i år

New Articles

Den svært populære bæra, som i biologisk forstand egentlig er en enkjønnet samfrukt, satt sammen av mange steinfrukter, blir ofte omtalt som viddas eller fjellets gull av lokalbefolkningen. De som er glade i denne saftige og smakfulle godbiten har ingen garanti for god innhøsting og det er like spennende hvert år hvordan årets multe-avling vil bli. For multeblomsten er følsom og klimaet, det er barskt.