To strake for BUL

Tirsdag spilles gruppekamp nummer to for lagene som deltar i fotballturneringen Gothia cup i Göteborg. Fire av de fem lagene fra Alta som deltar vant sine respektiver første kamper på mandag. Bare BULs J15-lag måtte ta til takke med poengdeling. De møtte svenske Håbo FF, og dette oppgjøret endte 1-1.

Pangstart i Sverige Tre Alta-lag vant sin første gruppespillkamp mandag morgen.

BULs G18-lag vant 1-0 på mandag, og fulgte opp med en flott 2-0-seier over Irshad Football Club fra Libanon tirsdag formiddag. Pål Even Heggelund scoret begge målene for blåtrøyene, som nå topper pulja med full pott innledningsvis. De to øvrige lagene i pulja, FC Este 2012 og Jonsereds IF, møtes tirsdag ettermiddag.

G18-lagets siste puljekamp spilles onsdag klokken 08.00. Da er det Jonsereds IF som er motstander.

– I en fysisk tøff kamp var BUL det førende laget spillemessig og skapte en rekke sjanser, men libaneserne var ikke ufarlige på overganger. Den tyrkiske dommertrioen la lista svært høyt og kampen bar preg av svært harde og tøffe dueller. BUL tok ledelsen i første omgang etter at Markus Arntzen fant goalgetter Pål Even Heggelund med en strøken pasning. Midtveis i andre omgang punkterte Heggelund kampen med en straffescoring etter at Elias Hunsdal Falsen ble felt. Det betyr at BUL mest sannsynlig er videre i turneringa. Med uavgjort i morgendagens kamp mot Jonsered er BUL gruppevinnere, opplyser BULs «pressesjef» Terje Falsen.

Også Alta IFs J16-lag, som vartet opp med 3-0-seier i første kamp, spilte tirsdag formiddag. De møtte Wellington United Diamonds fra New Zealand, og oppgjøret endte 0-0. Alta IF topper fremdeles tabellen. De møter Eskilsminne IF i siste gruppekamp onsdag klokken 16.10. I den andre gruppekampen tirsdag vant Eskilsminne IF 2-0 over Gimonäs Umeå IF.

Alta IFs G18-lag møter amerikanske Gwinnett SA tirsdag klokken 13.30. BUL G16 skal måle krefter mot tyske Walddörfer SV klokken 14.40, mens BUL J15 møter Global Premier Soccer fra USA klokken 16.30.