Lager gravminner i stål: – Hun hadde en sånn åpenhet og lyshet over seg.

Kunstnersøstrene Turid Ulda og Gita Norheim reiser rundt i Nord-Norge for å få inspirasjon til nye gravminner og 11. juli skal de besøke Altas kirker.

– Det begynte med at vi lagde et gravminne til min svigermor. Vi ønsket noe spesielt til henne. Hun hadde en sånn åpenhet og lyshet over seg og jeg orket ikke en tung stein til henne. I og med at vi hadde jobbet med stål så mye tenkte jeg at vi kunne prøve å lage et gravminne i stål, sier Ulda.

Ifølge Ulda er det fine fordeler for gravminner i stål, spesielt i Nord-Norge.

– Gravminnene våre fokuserer på lys og gjenskinn som skaper en spesiell og vakker opplevelse både i mørketiden når lyset skinner gjennom de utskjærte ornamentene og når midnattsolen skaper et vakkert gjenskinn på gravminnet. Mange av kundene våre kommer med fine tilbakemeldinger, og det er veldig vakkert å høre.

Hadde ikke tru på gravminner i stål

Innovasjon Norge hadde ikke tru på prosjektet og sa nytenkning som dette mest sannsynlig bare ville fungere i storbyene men de støttet prosjektet til Ulda og Norheim og med hjelpen av Innovasjon Norge fikk de muligheten til å lage flere gravminner i stål.

– Vi så etter hvert at det er veldig mange som kjøper gravminner i stål i Nord-Norge og gjennom jobben reiste vi nordover og fikk se veldig mye fin natur. Vi begynte å se landet på en ny måte og leter etter inspirasjon både i den samiske kulturen og sjøkulturen.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk og det å få kontakt med lokale fortellinger har begynt og oppta oss en del.

Vil lage samisk gravminnedesign

Turen nordover vil Ulda og Norheim og bruke til å søke etter symboler i den samiske tradisjonen for å skape et samisk gravminnedesign.

– Det er mange som er interessert i de samiske tradisjonene og det vil være fint å finne fram til symboler som kan brukes for å skape et samisk gravminnedesign.

– Gravminnebransjen er svært tradisjonell og ikke alltid klar for nye innspill, men i de tre nordligste fylkene ser vi at det er her flest er åpne og tør å være nytenkende. Kanskje er det naturen med midnattsol og mørketid som gjør gravminnene ekstra populære i nord, sier Ulda.

Skriver bok

Ulda og Norheim har planlagt å skrive bok om det de ser på kirkegårdene rundt om i landet og boken skal inneholde bilder og fortellinger.

– Det er veldig få bøker på dette temaet og de som finnes sentrerer seg ofte på storbyer der de «flotteste» kirkegårdene og gravminnene er, men mange sier de ønsker et gravminne i noe annet en stein, og de vi har snakket med er glad for at det er flere valgmuligheter.