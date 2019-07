New Articles

Navn: Martin Andre Guttormsen

Alder: 25

Bosted: Alta

Hva gjør du helst når sola skinner?

– På sommeren er det jo ganske greit å dra å bade og grille med vennegjengen, men om det ikke er noe alternativ så blir man jo fort sittende inne.

Hva gjør deg glad?

– Det er så mye som gjør meg glad, mat, venner, spill, når sola skinner og man kan dra å bade.

Hva er ditt beste sommerminne?

– Kan jeg svare å dra å bade igjen? Jeg er skikkelig glad i å bade! Kan man bade for mye?

Hva er ditt verste sommerminne?

– En gang da jeg var liten og vi var på ferie i Sverige, så klatret jeg opp i ett tre som var fult av veps. Det var ikke spesielt artig.

Hvor går/gikk ferien i år?

– Blir muligens en tur til Sverige, vi er ikke helt sikker enda. Blir nok en del sløving på sofaen hjemme.

Hva legger du helst på grillen?

– Mat! Jeg liker alt.

Har du en last du gjerne vil bli kvitt?

– Jeg vil bli kvitt bil-problemene mine!

Hva er din beste egenskap?

– Jeg syntes jeg er veldig positiv og glad.

Hva er din beste filmopplevelse?

– Det må nok være første gangen jeg så Ringenes herre.

Hvilken låt hører du mest på akkurat nå?

– Alt som går på radioen egentlig.

Hvilket lesestoff foretrekker du?

– Må nok bli fantasy.

Hvilken person utenom familien beundrer du aller mest?

– Nei jeg vet faktisk ikke, jeg kommer ikke på noen.

Hva hadde du brukt en milliongevinst i Lotto på?

– Jeg hadde fikset bilen og spart det, kanskje i aksjer.

Hvor mye tid bruker du på sosiale medier i løpet av et døgn?

– En til to timer kanskje.

Hva er bra med Finnmark?

– Nå svarer jeg sikkert det samme som mange andre har gjort, midnattssola, nordlyset og naturen. Også liker jeg at det et god plass her, man er ikke så tett på hverandre.

Hvilket tilbud savner du i Alta?

– Jeg syntes vi har alt her, vi er nesten litt sånn verdens navle egentlig. Ha-ha. Nei, jeg kommer egentlig ikke på noe. Jeg syntes tilbudene vi har er ganske greie. En såkalt nerdebutikk kanskje.

Hvilken sak er viktig for deg (før valget)?

– Jeg har ikke noe politiske saker som jeg følger tett opp, men jeg syntes det er viktig at miljøkrisa blir fulgt godt opp og at velferdsøkonomien i Norge blir ivaretatt.

Hva er din siste romantiske opplevelse?

– Jeg syntes det er romantisk å sitte i sofaen og spille med kjæresten.