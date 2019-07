Raymond har digitalisert og samlet russens skriftlige krumspring

New Articles

I en årrekke har Sivertsen samlet russeavisene. I i 2012 laget han nettside – og nå er samlingen nesten komplett og lastet opp til «altarussen.no»

– Jeg har samlet russeaviser siden jeg selv gikk på videregående i 1990, så det ligger nok en samler i meg. Til slutt hadde jeg en liten bunke, og lurte på hva jeg skulle gjøre med det. Det kommer ny russeavis stort sett hvert år, og da er det jo okei å ha en fast plass for det, sier han.

For 12 år siden begynte han å scanne avisene for å få dem digitalt, men han møtte på en krevende utfordring. Avisene var i A3-format, og noen var enda større. For å slippe å scanne samme side i flere omganger, og montere det sammen igjen etterpå, kjøpte han en A3-scanner.

– Det ble en hobby etter hvert. Jeg tenkte at siden ingen andre gjorde det, så gjør jeg det, forteller Raymond og ler litt.

Noen av russeavisene har han kjøpt selv, mens andre har han lånt på videregående og biblioteket. I tillegg har han fått låne russeaviser hos altaværinger som har hatt utgaver liggende. Så sent som i vinter fikk han russeavisen fra 1980.

Roser russen

Siden 2010 har han fått russeavisen på PDF fra redaksjonen av russeavisene. Når salget av russeavisene er over, får han PDF-filen tilsendt på epost.

– Hadde det ikke vært for den hjelpen, så hadde det vært mye mer arbeid. Jeg måtte ha kjøpt russeavisen og scannet den inn hvert år. Kvaliteten på det som legges ut, ville ha blitt dårligere. Jeg utfordrer kanskje russen litt, hvert år sender jeg en epost og forteller at redaksjonene før de sendte meg russeavisen som PDF på mail etter at salget er over. Russeredaksjonene må få en stor takk for at de har vært så velvillige og sendt meg avisen, sier Raymond.

Noen hull

Håper at noen har russeaviser liggende

– Det er noen hull her og der, for eksempel 1979 og 1999, da vet jeg at det ikke ble gitt ut en russeavis. Men den største åpningen er fra 1970 til 1978. Det er syv årganger som mangler, og jeg lurer fælt på om det i det hele tatt ble gitt ut russeaviser da. Det hadde vært interessant å finne ut av. Det er mange som var russ i de årene, de vet kanskje om det ble gitt ut russeavis de årene eller ikke, konstaterer Raymond.

– Håpet mitt med denne reportasjen er jo egentlig at noen kan kontakte meg angående russeavisene i årene 1970 til 1978. Om det ble gitt ut russeaviser de årene så vil jeg gjerne få låne de så jeg kan scanne de inn og fylle hullet. Om noen vet om det ble gitt ut russeaviser de årene så kan de kontakte meg på epost, den ligger på nettsiden, avslutter Raymond.