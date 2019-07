– Vinteren snillere enn vanlig

New Articles

I Finnmark var det nemlig en snillere vinter enn vanlig. Særlig Båtsfjord og Berlevåg har opplevd bedre framkommelighet enn vanlig vinterstid, skriver de på nettsidene. Vanligvis er det E69 mellom Olderfjord og Honningsvåg som må stenge oftest om vinteren, men fylkesveg 888 Nordkynvegen «vant» i år med 64 ganger, mens gjennomsnittet her er 61.

Også riksveg 94 mellom Kvalsund og Hammerfest var stengt litt flere ganger enn normalt, mens de andre strekningene i statistikken ligger på eller litt under gjennomsnittsnivået.

Prosjektleder for drift og vedlikehold i Finnmark, Yvonne Johannessen, sier det ikke nødvendigvis er slik at færre stengninger betyr at det har vært billigere å drifte veiene.

– Når veiene holdes åpne, blir det gjerne flere brøytekilometer. Og på strekninger som Båtsfjordfjellet, Sennalandet og Hatter brøytes det nokså kontinuerlig store deler av vinteren, sier hun.