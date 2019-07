Klubbkonseptet returnerer under festivalen

New Articles

Konseptet har fått navnet KLUBB ALIVE og tilbyr konserter på byens utesteder etter at programmet på festivalområdet er over.

– Når vi skulle flytte til sentrum, var et godt samarbeid med utestedene noe av det aller viktigste vi måtte få på plass. Vi er ekstremt heldige i Alta som har flere aktive og levende livesteder, som livnærer seg på live underholdning igjennom året, sier festivalsjef Torgeir Ekeland i en pressemelding.

Festivalsjefen har allerede annonsert at rapduoen RSP og Thomax opptrer på City Scene lørdag 17. august, og nå står flere kjenninger klare for årets program.

Kvelden før, fredag 16. august, er det gutta i Stuck In North som lager stemning på City Scene, en siste konsert før gjengen flytter sørover.

Oppe på Studenthuset arrangerer Marius Grøtte "Iskald Metallfest light" på fredagskvelden, mens lørdagen byr på "RCKPRTY – Alta Live edition".

På Barila er det ingen ukjent gjeng som spiller opp, nemlig Postgaarden, som spiller utover fredagskvelden:

– Postgaarden er et kollektiv av noen av byens mest rutinerte musikere, og leverer alltid på desidert øverste hylle. Hver eneste gang det rigges til fullt trøkk på Barila, er man garantert at det blir en stemning utenom det vanlige, og denne gangen forventer vi at det blir bul på veggene, sier Ekeland.

På Stakeriet er det ingen ringere enn Puskas som rigger til både fredag og lørdag kveld.

– Vi ønsket å gjøre noe for de som ønsker et sted å danse, snakke og fortsatt være en del av festivalstemningen, og har booket DJ Puskas til å levere dansbar rock and roll utover i de sene nattetimer, både fredag og lørdag natt på Stakeriet, sier Ekeland.

Med dags- og helgepass til festivalen, har du også adgang til klubbprogrammet. Dersom du mot formodning ikke har tenkt deg på selve festivalen, men kun vil oppleve det enkelte utestedet, kan du kjøpe enkeltbillett til det aktuelle stedet. Dette kan ikke forhåndsskjøpes, men selges kun i døra, dersom det er ledig, opplyser festivalsjefen til slutt.