New Articles

Emma Sarocha Olsen er neste jente ut i årets sommerprat. Hun er 10 år og bor på Årøya.

Hva gjør du helst når sola skinner?

– Da bader jeg. Jeg liker å være i fjæra å plukke glass som ikke er skarpt lengere.

Hva gjør deg glad?

– Det som gjør meg glad er når pappa endelig bestemmer seg for å dra å bade med meg.

Hva er ditt beste sommerminne?

– Det var når storesøster kom på besøk fra røst.

Hva er ditt verste sommerminne?

– Det verste jeg kan gjøre på sommeren er å bade når det regner. Å bade der det er masse maneter.

Hvor går/gikk ferien i år?

– Vi skal være hjemme i sommer men skal dra til Thailand i jula å besøke mamma sine søstre.

Hva legger du helst på grillen?

– Jeg liker å grille marshmallows og pølser.

Hva er din beste egenskap?

– Jeg vet ikke. Hva synes du pappa?

– Din beste egenskap er at du er blid og positiv.

Hva er din beste filmopplevelse?

– Da vi var i Thailand, dro på kino og så Aquaman.

Hvilken låt hører du mest på akkurat nå?

– Popmusikk hører jeg mest på. Akkurat nå hører jeg mye på «Rewrite the stars».

Hvilket lesestoff foretrekker du?

– Jeg liker krimbøker og litt sånn mysteriebøker. Jeg har lest en serie som heter «Clue» som Jørn Lier Horst har skrevet.

Hvilken person utenom familien beundrer du aller mest?

– Det kan jeg ikke velge fordi jeg liker alle sammen like mye.

Hva hadde du brukt en milliongevinst i Lotto på?

– Jeg ville ha Puttet noe i banken, brukt litt, og gitt litt til mamma og pappa. Like mye til hver.

Hvor mye tid bruker du på sosiale medier i løpet av et døgn?

– Kanskje 1 time hver dag. Pappa har fått ny telefon og han bruker litt mye tid for å skjønne alt. han husker ikke koden engang så jeg må huske koden for to telefoner nå.

Hva er bra med Finnmark?

– Det er så masse rein her.

Hvilket tilbud savner du i Alta?

– Noen må finne opp en gressbil. Jeg har tenkt for bøndene sin del. Kanskje hvis det var en bil som kunne samle inn gress som folk klipper på plenen sin så kan gressbilen samle det opp så får bøndene gratis gress til dyrene sine.