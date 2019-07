New Articles

Like etter klokken åtte mandag kveld rykket politiet i Alta ut i forbindelse med en melding om et mulig innbrudd.

– Politiet fikk kl 20.03 melding om at det ble hørt personer i et hus hvor det ikke skulle være noen hjemme. Politiet rykket ut og sjekket bolighuset. Ingenting tydet på at noen hadde tatt seg inn. Sannsynligvis kom lydene fra området utenfor, skriver politiet i Finnmark på Twitter.