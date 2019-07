Diaré og oppkast kan bli en plage i ferien – her er rådene for å unngå smitte

New Articles

Sommeren er høysesong for smitte av mat- og vannbårne sykdommer, noe som kan fort kan gi utslag i oppkast og diaré under både sydenferien og fjellturen.

– Bruk av vann med dårlig kvalitet i utmark og på hytter, samt kontakt med husdyr som lam, kalver og killinger kan også være viktige risikofaktorer for smitte, sier lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Barn og eldre

Infeksjonene kan ofte gi akutt diaré, oppkast og magesmerter med ulik symptomutvikling og alvorlighetsgrad. De typiske mat- og vannbårne sykdommene om sommeren er sykdomsfremkallende E.coli, campylobacteriose, salmonellose, giardiasis og cryptosporidiose. Personer i risikogruppene er spesielt utsatt, påpeker Eide.

– I de aller fleste tilfellene går plagene over av seg selv og det er sjelden behov for sykehusinnleggelse eller antibiotikabehandling. Alvorlige følgetilstander og dødsfall kan allikevel forekomme. Dette gjelder særlig for spesielt utsatte grupper som små barn, eldre og syke, sier hun.

Vask hender etter toalettbesøk

Eide kommer med følgende råd for å forebygge smittsomme sykdommer:

* Å vaske hender etter toalettbesøk, kontakt med dyr, og før og etter matlaging.

* Vaske kniver, skjærefjøler og annet kjøkkenutstyr som har vært i kontakt med for eksempel rått kjøtt.

* Passe på at fjærfe, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat blir gjennomstekt eller gjennomkokt.

* Oppbevare maten ved kjøletemperatur (+4 grader).

Vann fra naturen

FHI kommer også med råd for dem som planlegger å drikke vann rett fra naturen:

* Sjekk at vannet er rennende, klart og uten lukt eller smak.

* Unngå å drikke vann som er i nærheten av avføring fra dyr eller døde dyr.

* Unngå å drikke vann der det er beitedyr i nærheten, eller vann som har tilsig fra landbruk.

I tillegg oppfordrer FHI nordmenn til å være obs når man skal lage mat på ferietur i utlandet. Man bør passe på at grønnsaker og frukt er skrelt og godt vasket med rent vann. Det advares også mot drikkevann som ikke selges på flasker.