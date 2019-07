– Min beste egenskap må være at jeg ser noe bra i alle

New Articles

Navn: Torill Bang

Alder: 35

Bosted: Alta

Hva gjør du helst når sola skinner?

– Unngår den, fordi jeg får fregner! Jeg er skikkelig hvitunge, jeg blir ikke fin å brun, jeg blir rød som en hummer. Også får jeg fregner! Ikke sånne søte på kinnene, men sånne teite på leppa og øyelokkene. Jeg er litt forfengelig da. Så jeg sitter heller inne og leser en bok om sola skinner.

Hva gjør deg glad?

– Den var kjempevanskelig å svare på. Alt gjør meg glad! Farger gjør meg glad, jeg elsker farger, så vi sier farger. Og lukten av bøker!

Hva er ditt beste sommerminne?

– Du, vet du hva? Denne gjør meg nesten litt stressa! Jeg husker ikke engang hva jeg gjør fra dag til dag, hvordan skal jeg huske ting som skjedde for lenge siden? Jeg fant ut at det må være når jeg dro til Island mutters alene. Det er så fint. Eksmannen min spurte meg hva farsken jeg skulle på Island, jeg kunne likegodt dratt til Ytre Gryllefjord.

Hva er ditt verste sommerminne?

– Mitt verste sommerminne må være fra da jeg var 10 år og vi var i Sverige. Folk trodde jeg var en gutt! Det var så ille!

Hvor går/gikk ferien i år?

– Først drar jeg en tur til Piteå med ungene, og i september skal jeg til Skottland. Til Isle og Skye, det er en forblåst øy ute i havgapet. Det er helt nydelig, det er så grønt!

Hva legger du helst på grillen?

– Vet du hva? Jeg er skikkelig dårlig å grille! Jeg er skikkelig glad i å grille laks og kylling. Laks pakket inn i aluminiumsfolie med noe godt krydder.

Har du en last du gjerne vil bli kvitt?

– Jeg har ambisjoner om å slutte å snuse. Den er veldig vanskelig, men jeg har små lepper, jeg ser så teit ut når jeg snuser! Må nok være det som er ambisjonen. Det er ikke noe helsemotivasjon, det er forfengelighet!

Hva er din beste egenskap?

– Min beste egenskap er nok at jeg alltid ser noe bra i alle. Spiller ingen rolle om du er en peis, jeg klarer å finne den lille bra tingen med deg uansett.

Hva er din beste filmopplevelse?

– Beste filmopplevelse? Mange, men en som må trekkes fram er «I rosens navn» fra 1968, basert på Umberto Ecos roman, med samme tittel.

Hvilken låt hører du mest på akkurat nå?

– Akkurat nå hører jeg mest på «Becoming the wind» av Hyunsang Ha, som er en del av soundtracken til Mr. Sunshine, en serie på Netflix.

Hvilket lesestoff foretrekker du?

– Bøker, må jeg være mer konkret? Jeg er veldig glad i fantasy. Neil Gaiman er jo heeelt…ahh… Det er bra vi ikke bor i samme land, jeg hadde stalket han! Han er høyt oppe på lista. Og så liker jeg krim, Jo Nesbø selvfølgelig, han kunne skrevet en bok om alfabetet, jeg hadde lest den!

Hvilken person utenom familien beundrer du aller mest?

– Jeg beundrer alle som har hatt det kjipt i livet, men likevel klarer å leve ett eller annet liv. Uansett hvilken grad av liv de har hatt, men bare at de fremdeles puster, beundrer jeg.

Hva hadde du brukt en milliongevinst i Lotto på?

– Jeg hadde kjøpt meg en gård i Irland! Med høner, og to griser som skal hete Egg og Bacon, og en hest, kanskje noen sauer, og to hunder og en katt. Jeg har planen klar, og jeg tipper hele tiden! Nå venter jeg bare på å vinne.

Hvor mye tid bruker du på sosiale medier i løpet av et døgn?

– Kanskje tre timer? Kommer vel helt an på hvordan jeg har det. Om jeg har det dårlig med meg selv en dag, bruker jeg mer tid på sosiale medier enn jeg gjør om jeg har det bra.

Hva er bra med Finnmark?

– Det jeg syntes er bra med Finnmark må være folkene. Kan ikke være noe annet! Folk i Finnmark er seg selv på godt og vondt, vi er ikke bestandig så bra mennesker, men når finnmarkinger er gode, så er vi skikkelig bra!

Hvilket tilbud savner du i Alta?

– Jeg kunne ha tenkt meg en uteplass som spilte latinsk musikk. Ikke sånn Shaun Paul eller popversjoner, men autentisk latinsk musikk som salsa.

Hvilken politisk sak er viktig for deg?

– Der må jeg si at økonomi er viktig. Spesielt innen helse, omsorg og oppvekst. Det er alt for enkelt for politikerene å si «det her visste vi ikke noe om», for eksempel diskusjonen som har vært rundt eldrehjem også videre. Seriøst? Sitter de virkelig å stemmer over forslag og vedtak de ikke har satt seg inn i?

Hva er din siste romantiske opplevelse?

– Ha-ha. Det er litt tragisk egentlig, jeg er så vanvittig uromantisk. Jeg har så mange veninner som liker levende lys, og Marvin Gaye i bakgrunnen, sånn sensuell R&B-musikk. Mens jeg er litt sånn; «Klapp meg på ræva og si du liker meg». For meg er det romantisk!