Etterlengtet tur i Altaelva

Torsdag 27. juni kunne endelig Norges Blindeforbund, Finnmarks lokallag i Alta, dra på en etterlengtet tur opp sagnomsuste Altaelva. Gjengen i blindeforbundet melder om mye vann og endel bårer enkelte plasser, men med værgudene på sin side og to kunnskapsrike førere, var hyggen stor i de to elvebåtene som måtte til for å frakte delegasjonen på 13 personer oppover elva.