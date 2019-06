– Bestemt oss for å gå helt crazy!

New Articles

Denne uken ble årets UKM-landsfestival i Stjørdal sparket i gang og blant de tjue ungdommene fra Finnmark finner vi ni fra Alta. De kreative ungdommene fra Alta deltar med henholdsvis musikk, film og fotokunst.

Imponert mange

Trettenåringen Martine Gabrielle Løksa er en av deltakerne fra Alta som har imponert mange på veien til årets UKM med sitt fotografi «Katt under trapp».

– Jeg har alltid vært interessert i foto og kunst men det er først i det siste at jeg har fått et eget digital-kamera, tidligere har jeg brukt iPhone. Det er faktisk med den jeg har tatt dette bildet.

Stor inspirasjon

Den kunstinteresserte jenta har holdt på med tegning en god stund allerede og med bakgrunn derfra har hun overført kunnskapen om komposisjon for å skape dynamikk i fotografiene. Hun forteller videre at årets UKM på ingen måter har lagt noen demper på lysten til å jobbe innenfor kunstfeltet i fremtiden.

– Heller tvert imot. Denne festivalen har vært en stor inspirasjon for meg. I tillegg til utstilling av eget bilde har jeg deltatt på kunst-workshop og truffet mange spennende mennesker. Jeg håper virkelig at jeg kan holde på med foto og kunst også i fremtiden, avslutter den unge fotografen.

Dødsforakt

I tillegg til talentfulle Løksa deltar også metall-bandet Snøstorm med låten «Ice cold». En låt der de fem medlemmene Tara Markussen(18) på vokal, Trygve Karlsen(20) som hardt-slående trommis og gitaristene Gøran Angell Brattfjord(21), John Håkon Pedersen(17) og Per Christian Lorentzen(18) har gjort det til en vane å gyve løs på publikum med drømmende, forførende toner blandet med knallhard dødsforakt.

Lov å lage show

– Vi spiller ikke før torsdag kveld og da har vi bestemt oss får å gå helt crazy, forteller vokalist Tara Markussen til Altaposten.

Alle i den erfarne banden har deltatt på UKM før, men aldri som bandet Snøstorm.

– Vi har bare «chilla» hele uka og dette er sikkert siste gang vi er på UKM. Nå skal vi lage liv! Vi skal springe ut blant publikum under konserten og vise at det er lov å lage show, avslutter vokalisten.

Skapende trio

Blant ungdommene finner vi også den skapende trioen i Vang & Enochsson Film på årets UKM-plakat. De to attenåringene Adam Enochsson og Johannes Vang, der Enochsson står for foto og klipp og Vang tar seg av regien, har fått med seg syttenåringen Julie Andrea Evensen som logistikk koordinator og regiassistent. De tre er engasjerte filmskapere med en spesiell lidenskap for kortfilm, dokumentarfilm og kunstfilm. I tillegg til de ni deltakerne jobber altaværingen Tobias Edvardsen i festivalens egen medieproduksjon og Elisabeth Regine Myrland som UKM-ressurs.

Feiring av ung kultur

Festivalen som går fra mandag til fredag er Norges største ungdomsfestival med godt over 400 deltakere.

UKM - Ung Kultur Møtes er et større offentlig kulturtiltak for ungdom som siden 1987 har vært et samlingspunkt for kulturinteresserte ungdommer mellom 13 og 20 år.

Presseansvarlig Mariell Nordgård opplyser at landsfestivalen er for alle ungdommene som er sendt videre fra kommune- og fylkesnivå. Her får de mulighet til å vise fram sine bidrag, enten det er på scenen, bak scenen, på kunstutstillingen eller i nettredaksjonen. UKM er derfor ikke en konkurranse, men i stedet en feiring av ung kultur med ungdommer i alle ledd i produksjonen.