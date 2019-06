Fire nye masterkandidater ved UiT Alta

New Articles

Videre heter det i en pressemelding fra UiT at master i sosialt arbeid ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT campus Alta bidrar til viktig kompetanseheving innenfor sosialt arbeid, og studentene bringer gjennom sine fullførte studieløp ny kompetanse til Troms og Finnmark innenfor dagsaktuelle temaer som er relevante både regionalt og nasjonalt.

Fremtidige behov

Masterstudiet ble første gang startet opp for fire år siden, med opptak hvert andre år. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå, både innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid og innenfor helse- og omsorgstjenestene.

De fire masterkandidatene er:

Mona Hvidsten Bjørnestad: Operasjonalisering av urfolksrettigheter i samiske barnevernstjenester - En kvalitativ studie i et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Anne Charlotte Solheim: Kompetent nok til å utøve sosialt arbeid i NAV? En undersøkelse om hvordan sosionomer opplever sin utdanning som utgangspunkt for yrkesutøvelsen.

Bente Helen Johansen: “Det handler om å skape den gode teamfølelsen” Jobbspesialister og veilederes fortellinger om samarbeid.

Hilde K. Arnesen: Digitalisering i NAV – henger alle brukergrupper med? En studie av NAV-veilederes erfaringer med digital kommunikasjon rettet mot rusmidelleavhengige brukere under arbeidsavklaring.