– Jeg selger alt du ikke gidder å selge sjøl

I mai startet Kevin Larsen firmaet Altasalg AS. Planen hans er å tjene penger på å selge tingene du ikke orker, eller har tid til å bli kvitt.

– Det er mange som ikke har tid eller kompetanse til å selge visse ting de eier. Da er min jobb å befare objektet, sjekke markedet, finne en god pris og selge det for kunden. Honoraret mitt trekkes fra kjøpssummen. Du får altså en litt lavere pris, men du slipper å tenke på noe som helst, ikke minst papirarbeidet.

Knalltøft å starte for seg selv

Kevin var selv anleggsfører og så muligheten i markedet, men det har vært noen tøffe måneder for den nyetablerte gründeren.

– Det har noen harde måneder, men slik skal det være når man starter for seg selv. Dagene mine brukes mye i telefonen, for jeg er hele tiden på jakt etter nye kunder og nye objekter. I begynnelsen går jo det meste ut på å skaffe seg kontakter og utvide kundegruppen, skaffe seg et grunnlag rett og slett.

Jobbsommerferie

Resten av oss tar snart sommerferie, og Kevin skal også det, på en måte.

– Jeg skal ha litt ferie, men på turen skal jeg kjøre innom alle kundene min og følge dem opp. Kanskje de har noe spennende de vil bli kvitt. Det morsomste med jobben min er å forhandle om objekter som er verdt store penger, da banker hjertet litt ekstra. Anleggsmaskiner i millionklassen er litt mere spennende enn en grill til 10.000 kroner, asvlutter Larsen.