Disse mopedkjørerne forsto raskt at de var på "tynn is" da de ble fotografert mens de kjørte ulovlig på den nye turstien på Sandfallet. Den er beregnet for trening og trivsel.

Irriterende

Nylagt asfalt har tydelig invitert til denne ulovlige kjøringen, men når førerne dekker til skiltene med hendene er det åpenbart at de føler seg avslørt.

Kommunalleder for park og idrett i Alta kommune, Per Erik Bjørnstad forstår godt at folk som bruker turstien på Sandfallet irriterer seg over ulovlig mopedkjøring. For den nye turstien er beregnet blant annet for funksjonshemmede.

- Den er ikke anlagt for at ungdommen skal kjøre moped der, den er beregnet for gående og syklende og Sandfallet er et friluftsområde som ikke skal ha motorisert ferdsel, sier Bjørnstad.

Politiet må sjekke

Bjørnstad sier kommunen ikke har noen mulighet for å drive kontroll av hvem som eventuelt kjører ulovlig på Sandfallet.

- Det må bli politiet sin oppgave, så får vi fra kommunens side se om vi har skiltet godt nok og tydelig nok om hva slags løype det er som er anlagt på Sandfallet. Når det er sagt så har det alltid vært mopedkjøring på Sandfallet og nå vet vi at bommen i området mot flyplassen er brukket og der skal vi forsøke å få på plass en ny bom som vanskeliggjør tilgjengeligheten. Så kan vi ikke annet enn å oppfordre alle til å bruke Sandfallet slik det er ment som, på riktig måte, uten bruk av motorkjøretøyer, sier Bjørnstad til avisa.

Det har ikke lykkes avisa å få noen kommentar til saken fra politiet.