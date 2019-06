Brann i tårn på nye Tana bru

New Articles

Det har brutt ut brann i et av tårnene på nye Tana bru, melder iFinnmark. Frilanseren de har på stedet beskriver det som et sjokkerende syn og sier til avisen at det brenner i den tredje av de fire seksjonene som tårnet er delt opp i. På Twitter skriver politiet i Finnmark at nødetatene er på vei til stedet. Ifølge NRK oppsto brannen omkring 60 meter over bakken, i tillegg skal det ha oppstått en mindre brann på bakken som skal være slukket. De melder også at brannvesenet avventer at en kranbil skal ankomme stedet. VG skriver at det ikke skal befinne seg noen personer i tårnet og at det ifølge operasjonsleder ikke vurderes som sannsynlig at selve stålkonstruksjonen skal falle ned.