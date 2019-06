Ludvigsen innrømmer seksuell omgang med asylsøker, snakket usant i avhør

New Articles

Torsdag formiddag inntok Ludvigsen vitneboksen. Her holdt han ifølge VG at han ikke hadde misbrukt sin stilling for å tilegne seg seksuell omgang.

– Ærede rett. Jeg har sagt fra dag én at jeg ikke er skyldig i anklagene om misbruk av stilling, trusler eller tvang og vold, som er påstått, innledet han.

Til retten sa Ludvigsen at han bevisst snakket usant i avhør med politiet. I retten erkjente han tre tilfeller av seksuell omgang med en av de fornærmede, en 25 år gammel mann som kom til Norge som asylsøker.

– Men alle tre gangene har vært frivillig og uten tvang eller trusler på noen som helst slags måte, i så henseende, sier Ludvigsen ifølge VG.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann, for å skaffe seg seksuell omgang med tre menn som kom til Norge som asylsøkere.