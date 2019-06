Porsanger ble for sterke

New Articles

PIL - Alta 2

Lørdag ettermiddag gjestet Alta IFs unge andrelag serieleder Porsanger til toppkamp i 4. divisjon. Matchen på Lakselv kunstgress var av det målrike slaget. Hjemmelaget startet kampen forrykende og gikk opp i 2-0 før det var spilt ti minutter.

Alta IFs ungutter viste hva som bodde i dem og svarte momentant med to mål av Ola Ek Mannsverk. Etter sidebytte tok PIL føringen og gikk opp i ledelsen anført av David Jallah. Like før slutt fastslo Kenneth Skellhaug resultatet til 4-2.

Alta 2-trener Mate Duillo er fornøyd med antallet sjanser laget hans skapte, men mener skuffet over feilene lagets hans gjorde defensivt.

– De åpnet kampen veldig godt, og burde ledet 3-0 etter ti minutter. Grunnet for målene deres var defensive feil fra vår side. De første ti minuttene var veldig stressende. Først når vi kom under med to mål begynte vi å spille på måten vi bruker å spille fotball. Vi kontrollerte kampen etter at vi utlignet med to mål av Ola Ek Mannsverk. I andre omgang tapte vi igjen kampen på grunn av feil bakover i banen, oppsumerer Duillo.