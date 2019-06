Rein Film tildeles 790.000 kroner

New Articles

Nordnorsk Filmsenter melder onsdag, 5. juni om at de har tildelt støtte til fem ulike filmprosjekter fra Nord-Norge. To av tildelingene har gått til prosjekter fra Finnmark der begge filmene blir laget av det Alta-baserte produksjonsselskapet Rein Film. De mottar 790.000 kroner av de totale tildelte midlene på litt over to millioner.

Film om gjenreisningstiden

Det ene prosjektet, Minnesmerket, er en novellefilm som handler om gjenoppbyggingen av Finnmark etter andre verdenskrig og er siste delen av en trilogi. Den blir regissert av Knut Erik Jensen som lenge har vært en markant filmskaper og stått bak en rekke prosjekter om krigen i Finnmark. Denne filmen blir produsert av Aleksander Olai Korsnes og er tildelt 400.000 kroner

Samisk film

I tillegg ble det tildelt 390.000 kroner til kortfilmen Röd som blir regissert av Ann Holmgren og produsert av Mathis Ståle Mathisen. I tildelingen skriver Nordnorsk Filmsenter at produksjonsselskapet med dette prosjektet befester sin visjon om å være en markant produsent for den samiske filmen