– Det blir kvensk for dummies

New Articles

– Jeg vil lage kvensk radio fordi det ikke finnes i dag. Tidligere hadde NRK noe som het Finsksendinga, men den er borte, så nå finnes det ingen steder hvor folk kan høre kvensk, sier journalist i Ruijan Kaiku, Heidi Nilima Monsen.

Planen er å ha første sending torsdag 6, juni, og den vil vare i 30 minutter. Innholdet vil variere, men planen er å gjøre det så forståelig som mulig for alle som hører på.

Mest norsk

Selv om dette er en kvensk radiosending, så blir det meste av inneholdet på norsk.

– Vi legger opp til at folk som hører på skal kunne lære noen enkle kvenske fraser. Vi skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig, slik at flere får lyst til å lære seg det kvenske språket.

Selve sendingen vil variere litt fra gang til gang, men Heidi kunne røpe litt av innholdet allerede nå.

– Vi vil høre barn lese noen kvenske regler. Vi vil ha litt nyheter og reportasjer, og ikke minst konkurranser.

Gleder seg

Heidi er en erfaren journalist, men radio er nytt for henne.

–Jeg gleder meg kjempe mye, og spesielt til å snakke om det som jeg brenner for. Jeg håper også folk vil syns dette er underholdende og lettbeint, men samtidig at de tar med seg noe nyttig. Vi får bare håpe at vi starter såpass bra at folk vil høre mer, avslutter en spent Heidi.