Arrangerer Altas første russetreff

Fredag og lørdag arrangerer Altarussen sitt første russetreff noensinne. Over 300 russ fra hele vestfylket skal de neste dagene innta Alta og City Scene.

– Vi vil skape en ny tradisjon for Altarussen, og samle folk fra hele Finnmark og gi dem en knallartig start på russetiden, sier president Thea Heltne Kjeldstad.

– Fordelen med at vi arrangerer treff selv er jo at man slippper å kjøre til Tromsø eller Stavanger, noe som er dyrt og tidkrevende, avslutter en spent russepresident, som torsdag ble døpt og fikk navnet Quell.

Spennende artister

Siden høsten 2018 har russestyret hatt jevnlige møter med City Scene og har endt opp med å booke fire store artister som absolutt alle russ har et forhold til, står det i en pressemelding.

På fredag spiller de kontroversielle russegigantene JUUR med 150 000 månedlige lyttere og russekongen TIX, med 560 000 månedlige lyttere. På lørdag er det El Papi (244 000 månedlige lyttere) og Rolffa (57 000 månedlige lyttere) som skal lage knallgod stemning på City Scene.

Kårer beste russebil

I tillegg til konsertene på fredag og lørdag, arrangeres det russebilkåring på lørdag. Her har russen fått hjelp av lokale dommere.

- Beste logo (dommer: Alex Bjørkmann, Bjørkmanns)

- Beste lyd (dommer: Sondre Forselv, Varanger Lyd)

- Beste interiør + eksteriør (Anna Julie Wallenius, russestyret)

- Beste russesang (Simen Alexander Johnsen, DJ SixCap)

- Beste konsept (Even Martinsen, Altaposten)

Trygge rammer

Altarussen har vært i dialog med politiet i Alta i tillegg til at City Scene stiller med vakter på lokalet slik at det skal være trygt for både tilreisende og altaværinger. Det deles også ut alkoholfri drikke i døra. Overskuddet etter treffet deles mellom City Scene og Altarussen, og overskuddet går til veldedig formål etter endt russetid.