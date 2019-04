– Godvær gir 1000 deltakere

New Articles

Mandag, andre påskedag, arrangerer Kåfjord jeger- og fiskerforening igjen isfiskekonkurranse på Mathisvannet. Arrangementet varer fra 11 til 14, og byr på premier til en sum av 64.000 kroner.

– De 20 største fangstene premieres, i tillegg trekkes det rundt 40 premier som trekkes på inngangsbillettene, sier Arne Pettersen i foreningen.

Får du stor nok fisk, kan du stikke av med blant annet et isfisketelt, en bålpanne eller en lavvo. For voksne koster det 100 kroner, og barn i grunnskolealder får gratisbilletter.

– Alle barn under 7 år får også en premie. Det kan være forskjellige ting, en dupp eller en krok, forteller Pettersen. Hvis været og forholdene leverer, tror Pettersen på ny deltakerrekord i år.

– Det kommer jo litt an på været, men jeg tror det er god sjanse for å få over 1000 deltakere. I fjor kom det 865 og rekorden på 905 var i 2017. Vi har ordnet gode parkeringsforhold, det kommer nok en del biler men vi klarer det fint, bekrefter Pettersen.

Mange bruker å avslutte ferien første påskedag for å dra på konkurransen på Mathisvannet. Tar du turen dit den 22. april, får du servert gratis kaffe og kakao, så lenge du har med deg kopp. Pølser i brød kan også kjøpes for en tier.

– Vi synes det er artig å få folk ut, det er det viktigste for oss. Vi er ikke avhengige av pengene, sier Pettersen.