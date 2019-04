Til Beatles-byen for tiende gang

New Articles

Festivalen i Liverpool har blitt arrangert i over 20 år, og Alta-gutta spilte der for første gang allerede i 2004.

– Det er nok den beste Beatles-festivalen, i og med at man er i Liverpool og spiller på de plassene hvor Beatles spilte. Og så er det en veldig fin by, det er alltid artig å dra tilbake dit, sier Kjetil Linnes om havnebyen på vestkysten av England.

– Dette er jo Beatles-byen, der vi har gjort rundt 25 konserter på Cavern Club. Første gangen vi spilte der hadde jeg nesten tårer i øynene, det var en helt sinnssyk opplevelse. Å spille i hula til The Beatles er helt utrolig, de spilte selv over 300 konserter der, sier Kai Henning "Ringo" Skimelid.

Fra påskefjellet til stranda

Neste uke drar bandet for å spille på en nyoppstartet Beatles-festival i florida, "Beatles on the beach".

– Det blir rett fra påskefjellet til stranda, så det blir bra. Det er bare å finne fram badebuksa umiddelbart, ler Skimelid.

Det skal nok dermed bli ganske varmt på konsertene framover, når gutta skal tilbake til den kokende kjelleren på Matthew Street.

– Cavern Club er hot som faen, spesielt når du spiller trommer. Du begynner å svette før du starter. Det er idrett, men det er skøy, det er derfor vi holder på, sier Skimelid.

Håper på hjemmekamp

Mange altaværinger bruker å ta turen over med bandet, ofte kombinert med kamp på Anfield eller Old Trafford. Linnes håper timingen sitter bedre i år enn i fjor, både med tanke på hjemmekamp og konsertspilling. Da måtte han nemlig innom en sportspub for å se hjemmelaget Liverpool spille.

– Jeg hadde billett og alt, men så ble tidspunktet flyttet. Vi hadde en spillejobb på Cavern Pub, og jeg hadde ikke rukket å komme tilbake fra kampen. Jeg så den på en sportspub i Matthew Street, men det var kjempeartig det også. Men det er klart at det å komme seg på Anfield er det som gjelder, sier Linnes.

Beatleweek 2019 tar sted i Liverpool, 21.-27. august.