– Vi trenger to klasser

På landsbasis er det i år 25 flere søkere på restaurant- og matfag enn i 2018, 22 av dem er i Finnmark. Økningen kommer etter at Fagopplæringskontoret de siste to årene har drevet aktivt rekrutteringsarbeid, helt fra niende klasse på ungdomsskolene.

– Vi har hatt med oss over 700 elever fra niende klasse, som er tatt ut i grupper inn på skolekjøkkenet. Der har vi hatt en artig dag med matlaging, vi har spist med dem og forklart for dem mulighetene i vår bransje. Så har vi hatt en undersøkelse som de har svart på. 75 prosent sier at de har fått økt interesse for restaurant- og matfag, etter å ha vært med oss på disse dagene. Vi ser også at i år har 67 av rundt 300 søkere på Alta VGS vist interesse for linja, enten ved å ha det på første-, andre- eller tredjevalg. Det er fantastiske tall som vi er kjempefornøyde med, sier Terje Larsen ved Fagopplæringskontoret i Finnmark.

Vil ha klassen tilbake

Med støtte fra gode søkertall er det nå stort håp om å få tilbake den VG1-klassen som på grunn av lavt søkertall ble borte for noen år siden.

– Bransjen trenger det. Vi har 60 medlemsbedrifter som har slitt i årevis med å få nok lærlinger, vi klarer ikke å dekke etterspørselen. Vi trenger nå å få tilbake klassen, og det øyner vi nå muligheten med å klare med årets tall, hvis fylkeskommunen legger til rette for det, frir Larsen.

– Vi ligger på topp i landet med søknadsmasse i forhold til innbyggertall, og det er kjempebra. Det er viktig å ha i mente at fylkeskommunen nå har ute et høringsutkast som heter «Reiselivssatsing i Finnmark 2019-2023». Ett av målene til fylkeskommunen i den planen er faktisk 500 nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen, fra 3600 til 4100. De ønsker at alle de 500 skal være kvalifiserte og fagutdannet, skal vi få til det trenger vi et massivt løft i utdanningstempoet, sier Larsen.

Aldri en kjedelig dag

To av de som startet på linja i høst er Jonas Eriksen (16) og Christel-Marie Ranttila (17), og er begge strålende fornøyde. De er også enige i at matfag har bruk for en til klasse.

– Det blir hvert fall betydelig bedre for de som går servitørlinja, da kan de også lære i en annen setting hvordan det for eksempel er å jobbe som bartender eller i restaurant, sier Christel-Marie som alltid har vært glad i matlaging.

– Vi er veldig få, så med tanke på hvor mange servitører og kokker det er hadde det hjulpet veldig å ha en klasse til, sier Jonas som har gått Restaurant- og matfag siden niende. Begge er godt fornøyd med kvaliteten på det nye kjøkkenet.

– Det blir veldig artig å se hvordan alt blir nå. Vi har allerede fått en prøve, hvor vi inviterte folk til å komme og bestille burgere som vi lagde, sier Jonas. Når kjøkkenet etter hvert er helt ferdig, er det planlagt at det skal drifte en vanlig restaurant hvor man kan komme og bestille mat.

Frykter tap av elever

Med kun én VG1-klasse mener Terje Larsen at det er fare for at søkere kommer til å bli spredt til andre skoler i fylket, for å fylle opp småklasser der.

– Nå har vi søkere nok til cirka én og en halv klasse, de som har det som førstevalg. Så blir det spennende å se når fylket har kjørt prøveinntaket de skal ha etter påske, hvor mange som får tilbud om andrevalget sitt. Vi frykter at den halve klassen vi har for mye, kan få tilbud om å bli sendt til andre plasser for å ta utdannelsen sin. Da vet vi erfaringsmessig at veldig mange velger å ikke flytte vekk fra Alta, men heller ta andrevalget sitt her for å bli boende hjemme. Det vil si at vi da mister de som har sagt at de virkelig har lyst til å bli kokk eller servitør til andre linjer. Det har ikke bransjen råd til, sier Larsen.

Skinnende, nytt kjøkken

Det er beregnet alt skal stå ferdig før sommeren, og dermed være klart når et nytt kull ankommer til høsten.

– Jeg vil si at det er et fantastisk sammentreff at Alta VGS har fått pusset opp akkurat samtidig som vi har klart å øke søknadsmassen på denne skolen med over 100%. Ut ifra de skolene jeg kjenner rundt om i landet, så er dette en av de beste i forhold til hvordan ting er utstyrt og lagt opp, og de mulighetene som er her rent fysisk. Med et helt nytt prøvekjøkken, helt nytt område med kafe og bardisk, helt ny restaurant og ikke minst at vi har muligheter til å filme det som skjer på kjøkkenet, så er det toppforhold til å gi god undervisning til de som begynner her, sier Larsen.