Daglig leder Olav Børtveit og kjøkkensjef Stine Aae var tirsdag innom Radio Alta for å snakke om hvordan det har gått så langt med Brasserie Nord som nå har vært åpent i en måneds tid. God og enkel mat skal friste Altaværingene.

– «Brasserie» i seg selv er et fransk uttrykk som stammer fra lokale ølplasser i Frankrike. Med det i tankene prøver vi å få en «Alta-feeling» på brasseriet og kjører derfor lokale retter som mølje og finnbiff, i tillegg til reinbiff og kongekrabbe. Det er litt til enhver smak, sier Børtveit.

– Er det mye jobb for tiden?

– Før og under Finnmarksløpet var det stor trafikk, men nå har det roet seg ned litt i helgene når folk er på fjellet, sier Aae.

– Hvilke utfordringer har dere støtt på?

– Alt handler om logistikk og alt skal klaffe hele tiden. Det har vært litt utfordringer i oppstarten, men vi føler nå at det går mye bedre. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og gleder oss til fortsettelsen, sier Børtveit.

– Det å finne ut hvilken mat Alta-folket liker og vil ha er en utfordring. En annen er å få de rette folkene på jobb. Det vært en innkjøringsprosess men vi begynner å komme godt igang, sier Aae.

Mange handler mat i lunsjen men Brasserie Nord har i følge Børtveit ikke klart å kapre disse kundene så langt.

– Vi har ikke fått en buffet ennå, men vi synes det er viktig at folk vet at vi har lette retter som er raske å tilberede. Det er fullt mulig å komme innom i lunsjen å spise her hvis noen måtte ønske det. Vi har lagt ned mange timer som gir resultater og folk blir fornøyd. Vi holder på å utvikle oss videre med en oppgradert meny etter påske og Brasserie Nord skal være lokalt og koselig, sier Børtveit.

– Hva er favorittmaten til Altaværingene så langt?

– Det ser ut til at klippfisken er Alta's favoritt.