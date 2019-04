– Jeg ble spurt om jeg virkelig turte å komme hit

New Articles

Rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommunalleder for Helse og sosial, John Helland, møtte tirsdag formiddag opp på vertshuset for å informere de eldre om planene de har for kjøkkenet. Også Kjartan Nygård, som er kokk på det nye Omsorgssenteret, stilte opp og la fram hvordan de nye middagsrutinene vil bli.