Mekler på overtid for å unngå storstreik

Ansatte fordelt på rundt 750 bedrifter i bransjer som hotell, bryggeri og transport vil gå ut i streik mandag morgen, om NHO ikke blir enige med arbeidstakerorganisasjonene LO og YS.

Det er første gang siden 2013 at det mekles i et mellomoppgjør. Nå er det opp til riksmekler Mats Wilhelm Ruland å finne kompromisset, som fører til at man unngår den første streiken i et mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

I så fall vil 23.000 LO-medlemmer og 1.600 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter gå ut i streik 1. april klokka 06. NHO forhandler både med LO og YS hos riksmekleren.

Mekling

Torsdag 14. mars kunngjorde LO og NHO at de ikke klarte å bli enige om årets lønnsoppgjør, og onsdag ble det klart at den frivillige meklingen heller ikke førte fram.

Lørdag forhandlet partene i fem timer hos riksmekleren, og søndag møttes partene på nytt.

– Vi skal bidra til at partene blir enige og finner den gode løsningen på økonomien. Men det er partene sitt ansvar å bli enige. Av erfaring så gjør de ofte det, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Lavlønnstillegg er hard nøtt

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene bare forhandler om lønn.

Partene har begge håp om løsning. Men da det ble brudd i forhandlingene 14. mars, slo NHO-sjef Ole Erik Almlid fast at LOs lønnskrav er for høye.

Arbeidstakerne vil ha reallønnsvekst etter å ha bidratt med moderate lønnsoppgjør de siste årene, samt et ekstra løft for de lavtlønte som de mener har blitt hengende etter. Ifølge FriFagbevegelse kan det siste bli en hard nøtt å knekke. Den nøyaktige størrelsen på LOs lønnskrav er ikke kjent.

Arbeidsgiverne ser på sin side med bekymring mot det internasjonale markedet, og mener norske bedrifter må være styrket i konkurransen med utenlandske bedrifter etter årets lønnsoppgjør.

Sistnevnte mener NHO det er mulig å kombinere med reallønnsvekst. Partene strides om hvor stor denne veksten skal være.

Lønnskrav

I forkant av meklingen har partene sagt at de er forberedt på lange dragkamper i Riksmeklerens kontorer. Men både LO og NHO har vært ordknappe etter bruddet, og dermed er det ingen bortsett fra dem som sitter i forhandlingsrommet som vet hvor stor avstanden i realiteten er.

Blir ikke partene enige er det LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Nikita Hair, Scandic Hotels, PostNord, Bring, Telenor, Canal Digital, Aker Solutions, Rema og Coca-Cola blant dem som blir tatt ut i første streikerunde, ifølge en LO-oversikt.

I Alta står PostNord-avdelingen på streikelista, så vel som Statkraft-ansatte. Boreal Sjø er også på oversikten over ansatte som kan tas ut i streik.

Fra YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som er tatt ut i første streikeuttak.

