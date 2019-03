– Jeg har tatt imot over 100.000 cruiseturister

New Articles

26. mars 2009 la cruisebåten Saga Rose til her i Alta, og vintercruise eventyret var i gang.

– Siden da har vi hatt 101 anløp, sier daglig leder for North Adventure, Henriette Bismo Eilertsen.

Henriette har vært med på cruisebølgen helt siden starten, og ble tirsdag hedret på havneterminalen.

– Alle som kjenner meg vet at jeg blir jævla sjøsyk, så jeg unngår å gå ombord, men jeg syntes Alta har så enormt mye å tilby, og jeg elsker å kunne presentere det.

Eilertsen sa opp jobben sin i frustrasjon for mange år siden, men er glad for at hun ble overtalt til å komme tilbake.

– Jeg har drømmejobben, og hvis ikke levrandørene vil bytte meg ut så skal jeg klore meg fast i mange år til.

Cruisebåtene har vært livsviktig

Både daglig leder for Sorrisniva, Tor Kjetil Wisløff og Glød-gründer Trygve Nygaard var begge på plass under feiringen, og begge kunne fortelle at vintercruise har vært avgjørende for deres suksessbedrifter.

– Det var tøft før cruisebåtene begynte å komme, og en stund etter også fordi vi ikke visste hva vi skulle gjøre. Men nå går det strålende, gliser Wisløff

Glødsjef Trygve Nygaard hadde året før første cruisebåt la til, hatt 38 gjester tilsammen, men det endret seg drastisk.

– Plutselig var det avgårde til Sennalandet med 200 gjester. Selve turen gikk ikke så bra, men vi fikk se nordlys, og det tror jeg berget hele opplegget.

Nygaard kunne videre fortelle at Glød ikke hadde vært der det er i dag, uten disse anløpene.

– Det har vært med å bygge bedriften gradvis opp, så jeg håper dette fortsetter i lang tid, avslutter Trygve.

Må ha ny kai

Havnesjef Hans Roar Christiansen strødde litt salt i såret til de fremmøte. Alta må ha en ny cruisekai hvis man skal fortsette den gode trenden mener han.

– Den kaia vi har idag er utdatert, og vi må ha bedre kvalitet og større plass. Hvis vi ikke bygger ny kai tror jeg at vi mister kunder og båter i fremtiden.

Havnesjefen mener derfor at prislappen på 70 millioner kroner ikke er avskrekkende.

– Det er mye penger, men ikke mye i en «kaisammenheng». Og selv om inntektene på kaia ikke er så veldig store, så vil den ha store ringvirkninger på næringsliv og reiseliv generelt, så de pengene, de kommer tilbake.