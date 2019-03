Fortsetter trolig på sprintlandslaget

New Articles

Sesongen er fortsatt ikke over, så det er selvsagt litt tidlig å si så mye om hva som skjer neste sesong. Men sprintlandslagstrener Arild Monsen har blitt intervjuet om fremtiden til Pål Golberg, som har hatt en tøff sesong. Monsen beroliger Golberg med at han ikke er glemt. NTB skriver at foruten skipensjonist Petter Northug er det ingen av årets sju løpere som har gått seg ut av laget. Finn-Hågen Krogh er en av disse.

– Nei, ingen har gått seg ut. Og det er gledelig at en type som Pål Golberg er tilbake etter mye sykdom. Det ligger i kortene at vi har lyst til å gi ham en ny sjanse også, sa Monsen på spørsmål fra NTB.

Monsen føler at han har kontroll på neste sesongs landslag. Han sier at situasjonen ikke er veldig uoversiktlig.

– Det er én ener, men det er bra heving av nivået på flere andre.

Moldenseren tror at eneren, bedre kjent under navnet Johannes Høsflot Klæbo, fortsetter på sprintlaget.

– Jeg regner med at han fortsetter på sprintlaget. Vi har snakket om det, og det er ingen signaler på at det kommer noen endringer på det.

– Er det aktuelt å øke antall løpere på lagene?

– Det har vi ikke helt oversikt over. Vi har pleid å ha seks-sju på hvert lag, men dette skal også måles opp mot hvor mange det skal være på allroundlaget til Eirik Myhr Nossum, og til sjuende og sist er det pengesekken som avgjør.

– Er det Erik Valnes som ligger nærmest en plass på laget?

– Valnes banker på døra. Det er bare å se på resultatene det, selv om han tabbet seg litt ut i Drammen. Han er en «coming man», men jeg kan ikke love noe allerede her og nå.

På samme tid i fjor var det usikkert om Eirik Brandsdal ville fortsette på landslaget. Denne gangen er ikke det noe tema. Kjelsås-løperen er på tredjeplass i sprintverdenscupen og sier at han er motivert til å gå på en ny sesong.