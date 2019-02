Motorferdselforbud i Alta, Kautokeino og Kvænangen

New Articles

Det er innført midlertidig motorferdeselforbud i Nášša-området vest for Suolovuopmi i Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner av hensyn til fjellrev. Forbudet gjelder fra 25. februar og inntil videre. Det skriver Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Motorferdselsforbudet innebærer midlertidig inndragning av alle dispensasjonsvedtak som er gitt for motorferdsel innenfor forbudssonen. I tillegg stenges løype 23 i Kautokeino kommune som går fra nordenden av Ruođđojávri til Gahččanjávri inntil videre. Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

– Bakgrunnen for forbudet er hensynet til fjellrev. Fjellreven har status som kritisk truet på Norsk rødliste for arter og er det pattedyret i norsk natur som står i størst fare for utryddelse. Fjellreven er spesielt sårbar mot forstyrrelser i parringstiden (mars-april) og yngletiden (mai-juni). For å bedre bestandssituasjonen for fjellreven har Miljødirektoratet gjennom prosjektet Felles Fjellrev satt ut fôringsstasjoner i Nášša-området, og fjellreven overvåkes kontinuerlig av Statens naturoppsyn.

I tillegg til stor motorferdsel i området har fylkesmannen merket seg mye ulovlig kjøring i området.

– Statens naturoppsyn har flere ganger observert kjøring både nært inntil og over fjellrevhiene. Dette kan i verste fall medføre at fjellreven trekker vekk fra området og at nye individer ikke etablerer seg her. Det er derfor viktig at de få, gjenværende områdene med fjellrev ikke utsettes for unødige forstyrrelser.