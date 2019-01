Alta IF kjempet til siste slutt mot serielederen

New Articles

Fjellhammer-Alta IF 31-26

Etter gårsdagens skuffende bortetap mot Vestli var det et helt annet Alta IF-lag som stilte opp mot serieleder Fjellhammer søndag. I det motsatte oppgjøret i Altahallen, ble det en knepen ett mål-seier til serielederne. Hjemmelaget sto før kampen med 15 seiere på rad. Det så lenge ut som Alta IF-guttene skulle bryte den statistikken.

Bortelaget fra Nordlysbyen startet best og gikk opp i en 3-1 ledelse innledningsvis. De Fightet godt gjennom hele 1. omgang. På stillingen 7-7 midtveis i omgangen dro de fra serielederen. Takket være et fremragende målvakt-spill fra Øivind Schmidt Holst og treffsikre unggutter lenger frem på banen gikk Alta IF inn til pause med en meget sterk 16-11 ledelse.

Etter hvilen viste serielderne hvorfor de troner øverst av 2. divisjon avd. 1. Ni minutter ut i 2. omgang var Alta IFs fem mål-ledelse spist opp til 18-18. Alta ga serielederen kamp helt inn, men Fjellhammer ble for sterke på tampen av kampen og fastslo sluttresultatet til 31-26. Alta IF-trener Rune Skaufel er likevel godt fornøyd med dagens innsats, i sær det guttene hans viser i 1. omgang.

– 1. omgangen var vel bort i mot årsbeste. Vi kjente på at denne kampen hadde vi lyst å vinne. Vi er kollektivt veldig bra i dag. Alle sto godt i mot og kriget i forsvar. Det ga utteling fremover på banen også. Øivind stengte til tider buret i dag samtidig som han får god hjelp av et godt forsvar. Vi bruker 20 minutter på å score vårt første mål i andre omgangen, det er for dårlig. Når vi ikke setter sjansene våre og får kontringer i mot tar de fort igjen ledelsen, sa Rune Skaufel til A-sporten etter kampen.

Stian Parken var Alta IFs mestscorende spiller i bortekampen mot Fjellhammer. Han noterte seg for åtte fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Niclas Lindholm Andersen (4), Aleksander Maisenhølder (4), Ole Nikolai Hætta (3), Andreas Bjørkmann (3), Micael Lindholm Andersen (2),Erlend Strøm Johnsen (2) og Kristian Karlstrøm (1).

