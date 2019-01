Kulturskolen feirer 50 år

New Articles

–Kulturskolen i Alta har blitt femti år, og dette skal markeres med en rekke forestillinger. Jubileumsuken tar plass i uke seks og i den anledning fikk vi snakket med rektor Bjørn Roar Mikkelsen.

– Fra musikkskole til kulturskole

–Vi har blitt så mange som 450 elever idag, og tilbudene har vokst.

– Det hele startet på 60-tallet av noen frivillige ildsjeler som begynte musikkskole, det var først i 2001 at det ble til en Kulturskole sier Mikkelsen.

– Det var i 2001 at jeg fikk være med på å gjøre musikkskolen om til en Kulturskole.

Stor etterspørsel

– Vi prøver å være litt foran med tilbudene, får å se hva ungdommen etterspør, men det er helt klart at det har blitt større etterspørsel etter flere aktiviteter enn bare i musikksjangeren. Nå har vi fått danse, og teater-tilbud som er blitt veldig populært.

– Alta er en by som har et stort fokus rundt idrett og det finnes mange aktivitieter og muligheter for barn på det området. Men i de siste årene har det kommet litt større interesse rundt de kulturelle aktivitetene, noe som er gledelig å se, forteller Bjørn Roar Mikkelsen.

–Målet er at de fleste får opptrått

Når jubileumsuken står for tur skal det være flere forestillinger både på Amfi, på biblioteket og i Alta Kultursal.

–Målet vårt er å ha litt underholdning hver dag, med forestillinger på flere plasser, slik at de fleste av elevene får opptrådd, og vi kan få vist frem hva slags tilbud vi har og for et resurssenter vi er blitt, sier Bjørn Roar Mikkelsen.

–Vi skal levere konserter og forestillinger på alle nivå, til alle som ønsker å oppleve gode kulturopplevelser i kommunen vår.