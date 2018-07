De fleste skal ha fått strømmen tilbake

New Articles

Alta kraftlag opplyste på Facebook i går at lyn og torden medførte at at flere områder ble strømløse. Hardest rammet ble innbyggerne i Loppa og Kvænangen.

– Vi har fått de aller fleste på nett igjen, men det gjenstår fortsatt noe arbeid, sier vakthavende André Beldo ved kraftlaget til Altaposten lørdag morgen.

Det skal ikke foreligge noen meldinger fra andre steder som er under dekningsområdet til kraftlaget.

Trekk ut

Det er ikke meldt torden de nærmeste dagene, men Beldo oppfordrer alle som hører lyn eller torden å trekke ut det de har av elektronikk hjemme.