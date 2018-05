New Articles

Brannen som brøt ut på avfallsanlegget på Stengelsmoen fredag kveld er slukket, og brannvesenet har dratt fra stedet.

Vakthavende ved 110-sentralen opplyser at det fremdeles ulmer og ryker, og at det kan komme til å ryke fra stedet et par dager til. De ansatte ved anlegget har overtatt stedet og gir tilbakemelding om brannen skulle utvikle seg igjen.