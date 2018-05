Simon tok to nye NM-medaljer

New Articles

Altagutten Simon Thomassen har i helga konkurrert i 14.1- og 9-ball i Fredrikstad. Alta Biljardklubb-spilleren konkurrerte mot ni andre i klasse U17 gutter. Først ble han nummer to i 14.1 eller straightpool bak Ole Kristian Rudshavn med 87 mot 100 poeng totalt. I finalen tapte Thomassen 12-75.

I disiplinen 9-ball fikk Thomassen revansje mot nevnte Rudshavn i semifinalen. Simon vant 6-1. I finalen ventet Emil Andre Gangfløt, som vant 5-2 i kvalifiseringen, men Thomassen kjempet seg inn igjen i tapterkvalifiseringen med en 5-4-seier over Henrik Pettersen.

I finalen var det ingen tvil og Thomassen vant NM-tittelen etter en solid 6-2-seier. Han viste med det fin form inn mot junior-NM i Nederland til sommeren. Det hører også til historien at nevnte Gangfløt snøt Thomassen for NM-gullet i 8-ball for en drøy måned siden.

Resultater:

Straightpool

9-ball