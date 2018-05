New Articles

Byåsen 4-0 BUL:

BUL gikk på sesongens femte strake tap i 1. divisjon etter 0-4-tap borte mot Byåsen. Hjemmelaget fra utkanten av Trondheim har fått en god start på sesongen, og det var ingen enkel oppgave som ventet BULs fotballdamer på Byåsen Arena. Selvtilliten virker heller ikke å være like god som forrige sesong, og laget har ikke hengt like godt sammen defensivt. Hjemmelaget tok ledelsen etter 19 minutter ved Live Aandal. Odd Inge Johansen og assistent Thomas Søvik Johnsen forsøkte nok å mobilisere i pausen, men fikk et tidlig mål i fleisen like etter lagene entret banen for andre halvdel.

Da ble det tungt for BUL, som etter rapportene ser ut til å ha hatt et par målsjanser. En liveoppdateringstjeneste viste en skudd på mål-statistikk på 8-4, 60-40 i ballbesittelse oig 5-2 i cornere i favør hjemmelaget.

Elise Nymo Johnsen, Nemine Steffensen og Guro Watten Furu scoret de tre siste målene og sørget for 4-0-seier hjemme på Byåsen Arena.

Kommende helg får BUL en ny mulighet til å revansjere seg når Øvrevoll Hosle gjester Coop-Arena. Kampstart er 12:30 søndag formiddag.

Saken oppdateres med kommentarer fra BUL-leiren.

Kampfakta:

1. divisjon kvinner

Byåsen Arena

Byåsen - BUL 4-0 (1-0)

1-0 Live Aandal (19.)

2-0 Elise Nymo Johnsen (47.)

3-0 Nemine Steffensen (62.)

4-0 Guro Watten Furu (82.)



Dommer: Amalie Nyeng (Flatås Idrettslag)

Gult kort: Amanda Sørensen, Oda Lillegård (BUL)



BULs lag:

Irene Pettersen - Oda Lillegård, Emmy Olsen, Benedicte Elise Dahl (Amalie Frisk Olsen fra 79.), Helene Pedersen (Hanne Kristensen Emaus fra 65.) - Johanne Bjørnå, Therese Vollan Kristensen, Amanda Sørensen, Kristine Kristiansen Hagen (Marie Nygård Kjellmann fra 53.) - Eline Hegg - Guro Bell Pedersen