Ble dominert av Raufoss

Raufoss - Alta 1-0:

Raufoss har vært bunnsolide denne sesongen og var ubeseiret i serien før toppoppgjøret mot Alta. Hjemmelaget hadde kun sluppet inn ett mål, men Alta så ut til å doble det etter kun to minutter. Peter Aas kom seg fri ute til høyre og slo et utsøkt innlegg til Magnus Nikolaisen som hadde holdt rommet åpent foran seg fra ti-tolv meter. Avslutningen var bra, men Raufoss stødige målvakt Ole Kristian Lauvli fikk parert til corner.

Alta IF gjestet NAMMO-stadion uten suspenderte Mats Frede Hansen, Juan Manuel Cordero og en sykdomsplaget Runar Overvik. Tre spillere som normalt kanskje ville startet i backfemmeren til Alta, men de hvitkledde for anledningen klarte seg svært godt uten troen den første timen. Raufoss styrte det aller meste av banespillet, og når Oskar Johannes Løken fikk Raufoss' første store mulighet, var Daniel Rojas sikkerheten selv med en klasseredning som holdt Alta inne i kampen. Raufoss satte ballen i nettet i første omgang, men dommer Olsen hadde blåst for frispark i forkant av innlegget.

Bård Floviks gutter klarte ikke å sette Lauvli i Raufoss-buret på flere prøvelser, og det ble merkbart at Alta gikk for det ene poenget. Alta-spillerne la ned en bemerkelsesverdig jobb defensivt i hele kampen etter et meget tungt kampprogram med to ekstraomganger mot TUIL og TIL i cupen. Helt til hjemmelaget fikk lagt inn fra venstre noe upresset og storscoreren Anton Henningsson fikk den halvmeteren med rom i Alta-feltet stanget han inn 1-0 etter 67. minutter. Svenskens niende mål for sesongen ble vinnermålet.

Alta-gutten Håvard Nome fikk 25 minutter som innbytter.

2. divisjon avdeling 1

NAMMO-stadion

Raufoss - Alta 1-0 (0-0)

1-0 Anton Henningsson (67.)

Dommer: Tore Olsen Hagelund (Ready)

Gule kort: Mikkel Jakobsen, Salomon Owusu (Raufoss) og Peter Aas (Alta)

Altas lag:

Daniel Rojas - Øyvind Veseth Olsen, Aleksander Bjørnvåg (William Arne Hanssen fra 66.), Thomas Båtnes Braaten - Håvard Mannsverk (Marco Mauno Johannessen fra 75.) , Andreas Markussen, Dag Andreas Balto, Felix Adrian Jacobsen, Peter Aas (Eirik Lund Holm fra 59.) - Magnus Nikolaisen, Vegard Båtnes Braaten