Mads senket Lillestrøm

Kaptein Mads Reginiussen scoret kampens eneste mål da Ranheim slo Lillestrøm på bortebane og sørget for fjerde strake seier for laget.

Reginiussen ble matchvinner med sin scoring etter 63 minutter. Målet gjør at altaværingen står med tre scoringer etter to kamper. Han måtte nemlig stå over de første kampene på grunn av skade.

– Jeg synes vi kjemper som ekte mannfolk i siste del av kampen. Jeg er stolt av laget, sa kapteinen til Eurosport etter kampen.

Ikke nok med det; broder Tore scoret det første målet med en heading da Rosenborg møtte Start på Lerkendal. Han lå også an til å bli matchvinner da Anders Konradsen ladet kanonen og økte til 2-0 på overtid.