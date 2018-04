New Articles

Litt før klokka åtte torsdag morgen gikk en rekke boliger og næringsbygg på Aronnes, Elvebakken og Bukta i svart.

Alta kraftlag melder via sine facebooksider klokka 08.22 at de fleste kundene er koblet inn, men at noen kunder på Aronnes fortsatt er uten strøm.

– Feilen skyldes branntilløp i en stolpe. Vi jobber med feilretting, melder kraftlaget..