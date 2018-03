– Kan Høie garantere for helseberedskapen i nord?

New Articles

I et skriftlig spørsmål utfordrer Kjersti Toppe (Sp) helseminister Bent Høie (H) rundt ambulanseflytjenesten. Bakgrunnen er den kritiske situasjonen som er oppstått rundt ett av ambulanseflyene som er stasjonert i Alta.

Utfordringen fra Senterpartiets medlem av helse- og omsorgskomiteen lyder som følger:

Kan statsråden garantere for beredskapen for liv og helse i Nord Norge i påsken og videre utover våren og vil statsråden med bakgrunn i ambulansefly- krisen i Nord Norge avslutte praksisen med anbud for en så kritisk infrastruktur for sikkerhet og beredskap som luftambulansen er?

I spørsmålet påpekes det at det i en NRK-artikkel fremkommer at to av ti ambulanseflypiloter den siste måneden ikke har kunnet fly, enten som følge av sykdom eller fordi de har sluttet.

Som Altaposten allerede i februar kunne avsløre har en rekke ambulanseflypiloter som tidligere var tilknyttet Lufttransport søkt seg til andre jobber. Bakgrunnen er at selskapet Babcock vant anbudet for luftambulansetjenester fra sommeren 2019.

– [Jeg] registrerer at Helse Nord ikke kommenterer saken i NRK og at administrerende direktør i Lufttransport sier de holder på med å erstatte ti piloter som har valgt å slutte hos dem. Men det tar tid å få dem flygeklare, skriver Toppe i begrunnelsen til innspillet.

– [Jeg] mener den svekkede beredskapen i Nord Norge nå er så alvorlig at det må igangsettes strakstiltak, inntil permanente løsninger er på plass. Anbudspraksisen utsetter beredskapen for kritisk sårbarhet i overgangsperioder og dette er ikke forsvarlig. [Jeg] viser til at Akuttutvalget også pekte på offentlig drift av luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten er en så viktig del av beredskapen at den ikke kan settes i spill slik det nå er gjort i Nord Norge, skriver Toppe.

Spørsmålet ble sendt inn fredag 23. mars. Det er på Stortingets sider ikke oppgitt noe tidspunkt for når besvarelsen fra Høie er ventet inn.