Oppjusterte skredfare: hold deg unna dette terrenget!

Via varslingstjenesten varsom.no fremgår det at det er ventet stor snøskredfare, faregrad 4, i Vest-Finnmark og i Nord-Troms onsdag. Så sent som tirsdag formiddag var faregraden satt til 3, betydelig fare for skred. Dette er nå oppjustert.

Utfordringen er et vedvarende, svakt lag med kantkornet snø under et lag med skare.

– For friluftsliv, hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse, heter det på varsom.no

Områder i le for hovedvindretningen (varierer fra sted til sted) er mest utsatt for snøskred, heter det videre her.

Årsaken til at man venter problemer onsdag er vindøkning:

– Vindøkning gir betydelig snøtransport inn i leheng, som kan legge seg over svake lag. Naturlig utløste og fjernutløste skred er mulig. Unngå alt skredterreng, heter det i varselet publisert tirsdag formiddag.