Måtte evakueres i sikkerhet

Seks personer og en hund ble natt til lørdag evakuert i sikkerhet etter å ha vært innesperret mellem snøras i flere timer. Rasene hadde gått ved Skarvbergtunellen på strekningen mellom Olderfjord og Honningsvåg. De innesperrete personene oppholdt seg i henholdsvis en brøytebil, to personbiler og en varebil.

Ingen skader

Det var i 20-tiden fredag kveld at skredene gikk over E69 et stykke nord for tunnelen.

Redningsmannskaper startet evakuering ved 00.30-tiden, og betegnet i ettertid arbeidet som krevende. NRK opplyser at ingen biler ble tatt av skred, slik det tidlig oppsto mistanke om, og at ingen personer kom til skade.