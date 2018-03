New Articles

I januar inngikk Norwegian og Widerøe en samarbeidsavtale som de hevder vil gi reisende på innenriksruter i Norge mulighet til å fly sømløst med begge selskapene. Bakgrunnen er at Widerøe har åpnet for bestilling av Norwegian-flygninger og gjennomgående reiser på sine anbudsruter i Norge. Samarbeidet mellom de to flyselskapene vil føre til økt konkurranse på det norske innenriksnettet, heter det i en pressemelding.

Flere valgmuligheter

– Dette er en milepæl både for Norwegian og Widerøe. Det at kunder nå kan bestille kombinasjonsreiser med de to flyselskapene gjennom Widerøes nettsider er godt nytt for passasjerene som får flere valgmuligheter, større fleksibilitet, kortere reisetid og tilgang til lavere priser, sier Norwegians kommersielle direktør Thomas Ramdahl.

I tillegg til at det nå er mulig å kjøpe gjennomgående billetter med begge selskapene på Widerøe sine nettsider, vil billettene etter planen også kunne kjøpes på Norwegians nettsider i løpet av året.

Også ruter i nord

Avtalen gjelder følgende ruter:

* Alle ruter i Nordland, Troms og Finnmark, bortsett fra Bodø - Bardufoss og ruter til og fra Sør-Norge

* Oslo - Røros

* Alle ruter mellom Oslo og Bergen til Sogn og Fjordane og Ørsta/Volda

* Alle ruter mellom Trondheim og Helgeland (Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen)

* Trondheim og Oslo til Rørvik og Namsos