Leverer varene i junior-NM

Norgesmesterskapet for landets langrennsjuniorer arrangeres i Steinkjer denne helga. Utøverne fra Alta viser til gode resultater og at de er å regne med. Etter fredagens flere gode resultater var det klart for blant annet M17, 10 km friteknikk lørdag. Her leverte Nikolay Andreas Wilhelsemsen fra Alta IF et svært godt løp og ble nr. 14 med tiden 27:42,4. Av 190 løpere var også Wilhelmsen beste gutt fra Finnmark.

Herman Nordstrand Fiksen fra Bossekop UL og Brage Bjørnstad fra Alta IF deltok også under samme renn. Førstnevnte endte på 74. plass, mens Bjørnstad havnet på 91. plass.

Vinner av dagens 10 km friteknikk var Martin Kirkeberg Mørk fra Drammens Ballklubb med tiden 26:23,0 foran Martin Nevland og Lars Agnar Hjelmeset.

Andre plasseringer:

M18 år - 10 kilometer:

38) Johannes Helsvig Nilsen, Alta IF

43) Mathias Andersen Hansen, Alta IF

52) Torjus Johansen, Bossekop UL

54) Fredrik Nilsen, Alta IF

K17 år - 5 kilometer:

44) Andrine Charlotte Ordemann Olsen, Alta IF

K18 år - 5 kilometer:

38) Magni Klevstad Jakobsen, Alta IF

I morgen venter stafett hvor hvert lag stiller som krets. Finnmark skikrets stiller med tre juniorlag, to guttelag og et jentelag. Førstelag junior gutter består av Herman Fiksen, Johannes Helsvig Nilsen, Nikolay Andreas Wilhelmsen og Jørgen Strøm. For jentene skal Amanda Darell, Andrine O. Olsen, Magni K. Jakobsen og Vibeke Persen gå.