Fotballstudio: TUIL - Alta IF

TVsending

Det gjenstår to kamper for Alta IFs herrer denne sesongen; Tromsdalen borte og Fløya hjemme. Selv om opprykket er tapt, er dette fremdeles to kamper de gule og blå har fryktelig lyst å vinne.

Borteseier i nest siste kamp gir Alta IF veldig gode sjanser for å ta fjerdeplassen, og bli det beste nordnorske laget i divisjonen, ettersom at Tromsdalen har en vanskelig kamp mot Kongsvinger i siste runde.

Bortekampen sendes som vanlig fra Radio Altas studioer, med kommentatorene Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm (pluss gjester).

Tabellen før nestsiste runde: