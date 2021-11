TVsending

Med seier over Vålerenga 2 mandag kan Alta IF med et godt resultat klatre et par plasser på tabellen. Kampen spilles på Intility Arena i Oslo og starter allerede klokka 14.00.

Radio Alta og Altaposten.no har sending fra Radio Altas studio. Sendingen med Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm starter klokka 13.30. Gjester i studio er Terje Falsen og Karl Eirik Steffensen.